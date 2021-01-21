Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола

Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола
Алексей Миллер. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Появился рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В него попали представители санкт-петербургского «Зенита». Список составил «Спорт-Экспресс».

Первое место в рейтинге занял председатель правления и гендиректор ПАО «Газпром нефть», президент Российского футбольного союза Александр Дюков. За ним расположился председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Тройку замкнул помощник президента РФ и член попечительского совета РФС Игорь Левитин.

Отметим, что также в пятерку вошли владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Кроме этого, в списке оказался футболист «Зенита» Артем Дзюба. Нападающий занял в рейтинге 29-е место. Также в рейтинге есть еще один представитель сине-бело-голубых. Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин. Бывший капитан сборной России расположился на 41-м месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что врачи рассказали о самочувствии экс-вратаря «Зенита».

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