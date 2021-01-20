Врачи рассказали о самочувствии экс-вратаря «Зенита»

Футболист заразился коронавирусом и находится в больнице.

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев все еще находится в больнице в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в медицинском учреждении, где лечится футболист.

Врачи рассказывают, что состояние спортсмена оценивается как средне-тяжелое. Он останется в больнице на какое-то время, пока не восстановится. Никаких прогнозов медики не дают.

Напоминаем, что о госпитализации Малафеева заявила его супруга в социальных сетях. Она подчеркивала, что футболист лежит в палате, а не в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Фиорентина» договорилась со «Спартаком» о покупке Кокорина за 5 млн евро. Отметим, что Александр Кокорин получает в «Спартаке» 3 млн евро в год. В «Фиорентине» футболисту придется пойти на понижение ставки.