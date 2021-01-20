«Фиорентина» договорилась со «Спартаком» о покупке Кокорина за 5 млн евро

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» и московский «Спартак» достигли договоренности по трансферу нападающего Александра Кокорина. Футболист может переехать в команду серии А за 5 млн евро. Все зависит от самого игрока.

Данные об этом появились в среду 20 января. Журналист Нобель Арустамян заявил о трансфере в своем Telegram-канале.

«Сумма трансфера должна составить около 5 млн евро. Детали между клубами согласованы, и сейчас вопрос, как поступит Кокорин – решение за ним», – говорится в сообщении инсайдера.

Отметим, что Александр Кокорин получает в «Спартаке» 3 млн евро в год. В «Фиорентине» футболисту придется пойти на понижение ставки. Предполагаемая зарплата – 1,7 млн евро в год.

В текущем сезоне российский форвард сыграл 12 матчей и отметился 2 забитыми мячами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Спартак» может обменять Кокорина на игрока «Ростова» Норманна.