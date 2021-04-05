В Петергофе девочка попала в больницу после падения с высоты

В Петродворцовом районе Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала школьницу с травмами, характерными для падения с высоты.

В понедельник вечером, 5 апреля, под окнами дома на Ропшинском шоссе в Петергофе нашли девочку-подростка. Ребенка доставили в больницу, она находится под присмотром врачей. Состояние девочки не уточняется.

Как сообщает 78.ru, в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники петербургского Следственного управления СК. Правоохранители вызвали родителей пострадавшей на допрос.

Причина несчастного случая на данный момент неизвестна. Для выяснения обстоятельств стражи порядка изъяли несколько личных вещей девочки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в СК рассказали о ходе расследования дела о ранении ребенка на детской площадке в Кингисеппе.