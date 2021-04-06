Мотофестиваль Harley Days состоится в Петербурге с 6 по 8 августа

Мотофестиваль Harley Days состоится в Петербурге с 6 по 8 августа
Фото: pixabay.com

Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days пройдет с 6 по 8 августа. Подробности мероприятия раскрыл президент фестиваля Григорий Путинцев.

Фестиваль при поддержке города состоится как обычно на площади Островского. Путинцев сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что фестиваль состоится при поддержке города. Мероприятие проведут несмотря на все сложности.

St.Petersburg Harley Days — это единственное в России международное мотоциклетное событие, входящее в мировую систему фестивалей Harley-Davidson. Мотофестиваль проводится в Петербурге с 2011 года. В нем принимают участие тысячи мотоциклистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о срыве фестиваля документального кино «Артдокфест». Он должен был начаться 3 апреля, но в этот день в Дом кино прибыли полиция и Роспотребнадзор. Сложившуюся ситуацию прокомментировал вице-губернатор Борис Пиотровский.

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