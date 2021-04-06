Пиотровский прокомментировал срыв фестиваля документального кино «Артдокфест»

5 апреля «Вконтакте» вице-губернатор Борис Пиотровский прокомментировал срыв Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».

Пиотровский сообщил, что Комитет по культуре заранее согласовал мероприятие. Сам Пиотровский вышел на связь с журналистами и общественностью с помощью поста в «ВКонтакте». Он сообщил, что Роспотребнадзор выявил нарушения уже во время фестиваля. Причиной стали нарушения санитарной нормы.

Он должен был начаться 3 апреля. В этот день в Дом кино прибыли полиция и Роспотребнадзор. Они и стали причиной отмены фестиваля. «Лендок» отменил показы кино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет «Страсти по Мольеру».