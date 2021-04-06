Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет «Страсти по Мольеру»

Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет &#171;Страсти по Мольеру&#187;
Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет "Страсти по Мольеру". Фото: pixabay

Мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» состоится 6 апреля на сцене Александринского театра. Постановку представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.

По словам Эйфмана, постановка — отражение тяжёлой судьбы великого человека. В основе этого балета стоят личные трагедии французского комедиографа.

Спектакль — второе обращение Эйфмана к жизнии культурному наследию создателя классической комедии.

Яркие декорации и динамика представления контрастируют между красивым миром сцены и несчастными буднями комедиографа. Сценограф спектакля — Вячеслав Окунев. Музыкальное оформление состоит из Моцарта, Берлиоза и Люлли.

Постановки, основанные на биографиях великих людей — одно из направлений в творчестве Эйфмана. Ранее он ставил балет «Красная Жизель», посвященный Ольге Спесивцевой).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета после ее выпуска.
александринский театр балет культура санкт-петербург эйфман


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертность от коронавируса в Петербурге не снижается
Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет «Страсти по Мольеру»
В Петербурге суд вернул прокурору уголовное дело о кладбищенской фальсификации
Иммунолог объяснил, когда переболевшим COVID нужно прививаться
В России с начала года выявили полторы тысячи сайтов лжебанков
В России запустили эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
В Петергофе девочка попала в больницу после падения с высоты
Погода во вторник в Ленобласти будет дождливой и ветреной