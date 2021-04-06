Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет «Страсти по Мольеру»

Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет "Страсти по Мольеру". Фото: pixabay

Борис Эйфман представит в Санкт-Петербурге балет "Страсти по Мольеру". Фото: pixabay

Мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» состоится 6 апреля на сцене Александринского театра. Постановку представят артисты Академического театра балета Бориса Эйфмана.

По словам Эйфмана, постановка — отражение тяжёлой судьбы великого человека. В основе этого балета стоят личные трагедии французского комедиографа.

Спектакль — второе обращение Эйфмана к жизнии культурному наследию создателя классической комедии.

Яркие декорации и динамика представления контрастируют между красивым миром сцены и несчастными буднями комедиографа. Сценограф спектакля — Вячеслав Окунев. Музыкальное оформление состоит из Моцарта, Берлиоза и Люлли.

Постановки, основанные на биографиях великих людей — одно из направлений в творчестве Эйфмана. Ранее он ставил балет «Красная Жизель», посвященный Ольге Спесивцевой).