Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета после ее выпуска

Народный артист России Николай Цискаридзе показал танцовщице Анастасии Волочковой, как изменилась академия балета им. Вагановой после ее выпуска.

Фото с экскурсии поделилась российская балерина в своем Instagram-аккаунте. Давние друзья встретились во время спонтанного приезда Волочковой в Петербург.

«Провел небольшую экскурсию по альма-матер, откуда она вышла», — поделился Цискаридзе.

Волочкова в свою очередь заявила, что Николай всегда поддерживал ее в сложные жизненные периоды, а также отметила, что он сделал большой вклад в развитие академии.

«Мой замечательный друг Коля Цискаридзе сделал невероятные вещи для училища», — заявила танцовщица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Цискаридзе прокомментировал травлю в своей адрес. По его словам, личный аккаунт в соцсети взломали неизвестные люди.