Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета после ее выпуска

Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета после ее выпуска
Николай Цискаридзе показал обновленную академию балета. Фото: скриншот Instagram

Народный артист России Николай Цискаридзе показал танцовщице Анастасии Волочковой, как изменилась академия балета им. Вагановой после ее выпуска.

Фото с экскурсии поделилась российская балерина в своем Instagram-аккаунте. Давние друзья встретились во время спонтанного приезда Волочковой в Петербург.

«Провел небольшую экскурсию по альма-матер, откуда она вышла», — поделился Цискаридзе.

Волочкова в свою очередь заявила, что Николай всегда поддерживал ее в сложные жизненные периоды, а также отметила, что он сделал большой вклад в развитие академии.

«Мой замечательный друг Коля Цискаридзе сделал невероятные вещи для училища», — заявила танцовщица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Цискаридзе прокомментировал травлю в своей адрес. По его словам, личный аккаунт в соцсети взломали неизвестные люди.

академия балета анастасия волочкова инстаграм Николай Цискаридзе


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпинском районе нашли неразорвавшийся снаряд времен войны
Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета ...
Легковушку разворотило поле столкновения с ограждением на Ириновском
Из Петербурга в Тюмень запустят прямые рейсы с 24 апреля
На Эльбрусе ищут пропавшего сноубордиста
Перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском
В четверг Ленобласть ожидают порывы сильного ветра и снег
В четверг петербуржцев ждет похолодание