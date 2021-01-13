Цискаридзе прокомментировал травлю в своей адрес

Он заверил, что у него не было никаких неприличных фотографий в телефоне.

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал травлю в свой адрес и секс-скандал. Он в интервью Владимиру Соловьеву заверил, что у него не было никаких неприличных фотографий, так что информация, публикуемая в СМИ, является ложной.

Цискаридзе рассказал, что его аккаунт взломали, чтобы удалить посты, связанные с Большим театром и Владимиром Мединским. Также хакеры уверяют, якобы получили доступ к личным снимкам артиста, но Цискаридзе отрицает это.

«Заказчики и исполнители забывают, что я артист балета, у меня очень специфические ноги и тело, узнаваемые»,

— пояснил Цискаридзе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алена Кравец вступилась за Цискаридзе после скандала. Актриса считает, что людям не стоит вмешиваться в личную жизнь знаменитостей.