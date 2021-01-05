Алена Кравец вступилась за Цискаридзе после скандала

Алена Кравец вступилась за Цискаридзе после скандала
Николай Цискаридзе оказался в центре скандала. Фото: @tsiskaridze/ Instagram

Актриса считает, что людям не стоит вмешиваться в личную жизнь знаменитостей.

Актриса и певица Алена Кравец вступилась за хореографа Николая Цискаридзе, который оказался в центре скандала после публикации неоднозначных снимков. Своим мнением о случившемся артистка поделилась с «Собеседником».

Кравец отметила, что удивлена такому широкому обсуждению ориентации хореографа. Она не понимает, почему людям это так интересно, будто никто, кроме Цискаридзе, не занимается сексом. Кравец убеждена, что далеко не все россияне пуритане и святые. Она не верит, что на скандальных снимках запечатлен Цискаридзе, но даже если так, Кравец не считает их плохими.

У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него», — считает певица. Напоминаем, что в сети обсуждают снимок, на котором мужчина, похожий на Цискаридзе, запечатлен в объятиях другого мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Цискаридзе назвал любимые достопримечательности в Петербурге.

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