Цискаридзе назвал любимые достопримечательности в Петербурге

Народный артист России, премьер балета Большого театра в 1992-2013 годах Николай Цискаридзе рассказал, какие места Северной столицы он любит больше всего и рекомендует для посещения.

По словам Цискаридзе, исторический район Петербурга сам по себе музей. Первым делом он посоветовал прогуляться по центру и по набережной главной реки города — Невы.

Вторая, не менее важная, достопримечательность — Эрмитаж. Цискаридзе считает, что ничего красивее Зимнего дворца не бывает.

Артист заявил, что любой человек при посещении города на Неве должен сходить на Заячий остров. Здесь стоит Петропавловская крепость, с которой в XVIII веке началась история Петербурга. На острове есть различные музеи, но Цискаридзе рекомендует именно музей города.

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