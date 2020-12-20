Ирландскую путешественницу поразил зимний Петербург

Ирландскую путешественницу поразил зимний Петербург
Путешественница отметила, что в Петербурге очень холодно, но красиво. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Путешественница из Ирландии Рослин Ди пришла в восторг от посещения Петербурга.

Туристка призналась, что город на Неве поразил ее своей красотой: голубым небом, покрытыми инеем тротуарами и внезапными снегопадами. Она подчеркнула, что бродить по Петербургу было волшебно, но она очень замерзла.

Девушка рассказала на портале Independent.ie, что посетила храм Спаса на Крови, Зимний дворец, церковь Николая Чудотворца и здания Эрмитажа Михайловского и Мариинского театров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на главную елку Петербурга повесили игрушки в стиле ретро и зажгли огни. Дерево украшено в стиле быта СССР 50-х годов 20 века.

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