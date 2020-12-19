Фоторепортаж Gazeta.Spb: На главную елку Петербурга повесили игрушки в стиле ретро и зажгли огни

Дворцовую площадь в Петербурге украшает 25-метровая живая ель. Главное новогоднее дерево окончательно украсили.

На елку повесили игрушки в стиле ретро и зажгли огни.

Напомним, ель привезли из леса в Хиттолово.

Елка будет радовать жителей Петербурга до 15 января. Потом ее часть планируют передать в питомники для животных, а из ствола могут сделать сувениры для детей из приютов.

Высота елки составляет 25 метров, вес ― 12 тонн.

В этом году на Дворцовой площади впервые за семь лет установили живую новогоднюю ель.

Елка украшена в стиле быта СССР 50-х годов 20 века.

Рядом с главной новогодней достопримечательностью разместятся фотозоны и ящики для писем Деду Морозу.

«Жаль, конечно, елочку. Но такова традиция», «Я считаю, живая елка это здорово!», — пишут пользователи Сети.

Ее доставка и установка оказалась не самым простым делом, без потерь не обошлось – дерево потеряло немало ветвей, но рабочие придумали, как вернуть их на место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Петербурга просят не судить строго елку на Дворцовой площади – ее еще предстоит украсить. Горожане, впрочем, не верят в то, что дерево смогут «распушить».