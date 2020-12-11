Петербуржцев просят дать шанс елке на Дворцовой

Жителей Петербурга просят не судить строго елку на Дворцовой площади – ее еще предстоит украсить. Горожане, впрочем, не верят в то, что дерево смогут «распушить».

Петербуржцев успокоить попытался заместитель директора ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков. По его словам, окончательный образ елка примет к 20 декабря.

«К искусственной елке есть инструкция – взял ее и собираешь. На живую ель инструкции нет. Можно найти что-то подобное и попытаться подстроить свою работу», — заявил он телеканалу «Санкт-Петербург». Попченков попросил горожан не торопиться оценивать результат и отметил, что привезенная елка – только «основа».

Как писала gazeta.spb.ru, живая елка на Дворцовой площади была установлена по результатам голосования среди петербуржцев, однако деревом остались довольны не все. Горожан смутило то, что собирали новогоднюю ель по частям. Пока ее везли на Дворцовую площадь из Ленинградской области, она потеряла некоторые ветви.

Отвалившиеся ветки вернули на место с помощью специальных металлических конструкций, но вид «облысевшего» 25-метрового дерева встревожил горожан. Дополнительные вопросы у горожан вызвал и факт того, что празднование Нового года было решено отменить из-за пандемии коронавируса. В результате пользователи социальных сетей начали высказывать сомнения в необходимости установки елки стоимостью в 10 миллионов рублей. Instagram уже успело облететь фото петербурженки на фоне ели с табличкой «Не распушится».

Следом в социальных сетях появилось множество комментариев других пользователей, которые остались недовольны внешним видом ели.

Отметим, что главную елку выбирали из нескольких кандидаток, которые нашли в лесах Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области. Остановиться решили на елке из леса в Хиттолово. Ее украсят в ретро-стиле. Ель простоит на Дворцовой площади до 15 января.