Не распушится: петербуржцы не верят в живую елку на Дворцовой

Не распушится: петербуржцы не верят в живую елку на Дворцовой
Ель на Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцев обеспокоил еще один новогодний вопрос. Если последнюю неделю горожан интересовало, разрешат ли работать в новогодние каникулы общепиту, то теперь жители гадают, распушится ли живая ель на Дворцовой площади.

Первую за несколько лет живую елку на Дворцовой площади установили в ночь на 8 декабря. Привезли ее «по частям» — дерево потеряло часть кроны, пока его везли из Ленинградской области и устанавливали при помощи крана.

Вид «облысевшего» 25-метрового дерева встревожил горожан. В результате отвалившиеся ветки решили вернуть на место с помощью специальных металлических конструкций. Решение, впрочем, оценили не все жители Петербурга.

Фото: скриншот Twitter

Отметим, что живая елка на Дворцовой площади была установлена по результатам голосования среди петербуржцев. В этом году из-за пандемии коронавируса новогодние праздники было решено отменить. Работать в новогоднюю ночь не будут заведения общественного питания, а метро закроется, как и в обычный день.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

В связи с этим пользователи социальных сетей начали высказывать сомнения в необходимости установки елки стоимостью в 10 миллионов рублей. Instagram уже успело облететь фото петербурженки на фоне ели с табличкой «Не распушится».

Елка на Дворцовой площади. Фото: скриншот www.instagram.com/yulianaivanova/

К девушке присоединились и другие пользователи социальных сетей. Фотографирование с плакатом еще не стало местным флешмобом, но в соцсетях все больше горожан усомнились в красоте главного новогоднего дерева Петербурга.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

Ранее gazeta.spb.ru публиковала фоторепортаж с установки главной ели. Подходящее дерево не одну неделю искали в лесах Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области. В итоге отобрали пять кандидаток, а остановились на елке из леса в Хиттолово.

Фото: скриншот «ВКонтакте»

На Дворцовую площадь ее пришлось везти ночью, когда трафик на дорогах был минимальным. Ель должна будет простоять до 15 января. Затем ветви могут отправить в приюты для животных, а из ствола сделать сувениры.

Фото: скриншот Instagram
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