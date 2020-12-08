Фоторепортаж Gazeta.Spb: живую елку на Дворцовой собирают «по частям»

Дворцовую площадь в Петербурге украшает 25-метровая живая ель. Ее доставка и установка оказалась не самым простым делом, без потерь не обошлось – дерево потеряло немало ветвей, но рабочие придумали, как вернуть их на место.

Впервые за долгое время на Дворцовой площади установили живую ель из леса. За такое украшение в этом году проголосовали петербуржцы.

Ель специалисты выбирали не одну неделю – смотрели деревья в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах Ленобласти. В результате из пяти кандидаток выбрали ель из леса в Хиттолово.

Идеальным кандидатом стало дерево высотой 25 метров, с ровным стволом и пушистыми ветками, которые равномерно распределены по всей высоте.

Кроме того, ель росла недалеко от дороги. Несмотря на это, на Дворцовую ее пришлось доставлять в два этапа. Утром 7 декабря дерево спилили и отвезли к КАДу.

Там машина ждала ночи, чтобы провезти ель по городу, когда трафик на дорогах будет минимальным.

На основание ель устанавливали с помощью крана.

Без потерь не обошлось – уцелели не все ветки. Впрочем, эту проблему смогли решить с помощью специальных металлических конструкций. Теперь ее предстоит украсить гирляндами и игрушками.

Елка простоит на Дворцовой до 15 января. Затем ее часть планируют передать в питомники для животных, а из ствола могут сделать сувениры для детей из приютов.