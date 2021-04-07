Микроавтобус насмерть сбил пешехода-нарушителя на Пушкинском шоссе

Микроавтобус насмерть сбил пешехода-нарушителя на Пушкинском шоссе
Пешеход скончался. Фото: flickr.com

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под колесами авто скончался пешеход.

Трагическая авария случилась во вторник, 6 апреля, в 22:41 на 6-м км Пушкинского шоссе. 18-летний водитель микроавтобуса Hyundai Starex сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. На вид ему 50 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеходу потребовалась госпитализация после встречи BMW в Мурино.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наезд на пешехода пушкинское шоссе


 

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