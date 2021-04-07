Госучреждения России могут остаться без программы для видеоконференций Zoom

Zoom - программа для создания видеоконференций, а также для подключения к ним. Фото: pixabay.com

Zoom - программа для создания видеоконференций, а также для подключения к ним. Фото: pixabay.com

Программа для создания видеоконференций, а также для подключения к ним- Zoom отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для государственных учреждений и организаций с участием государства. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

У издания оказались сведения из письма от компании «РайтКонф» его партнерам.

Известно, что руководитель «РайтКонф» Андрей Петренко признал достоверность письма.

Сейчас решается вопрос о том, как будет продолжаться работа далее. Петренко объяснил, что может быть вариант, когда Zoom разработает дополнительный продукт для государственного сектора

А на данный момент работа продолжится по существующим контрактам.

Школы и университеты России широко используют Zoom в своей работе, поэтому такое решение серьезно скажется на их деятельности.

Однако Министерство просвещения объяснило что у школ масса вариантов, в каком сервисе проводить дистанционные занятия кроме Zoom.

Через некоторое время, ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Zoom, рассказал, что информация о прекращении продаж сервиса госсектору в России, должно быть, опирается на сообщении одного из агентств, которое продает сервис на партнерской основе.

В главном офисе добавили, что эта информация проверятся, а выводы будут сделаны только после определенной проверки.

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