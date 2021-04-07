В Петербурге открываются новые центры выдачи паспортов болельщика

7 апреля в Москве и Санкт-Петербурге открываются дополнительные центры выдачи паспортов болельщика для посещения матчей УЕФА ЕВРО 2020. Паспорт болельщика выглядит как заламинированный бланк, содержащий информацию и фото болельщика. Его нужно получить каждому зрителю. FAN ID оформляется бесплатно и одноразово на все матчи в Северной столице.

Иностранцы могут попасть в Россию по паспорту или паспорту болельщика с 29 мая по 2 июля 2021 года, выехать из России— с 29 мая по 12 июля 2021 года. Паспорт болельщика — уникальный российский проект.

В Санкт-Петербурге можно получить паспорт болельщика по адресам: Невский пр., д. 48, Приморский проспект, 72. Эти пункты работают со вторника по воскресеньям, с 11:00 до 20:00. Оформить заявку можно на сайте: www.fan-id.ru или в пункте выдачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА проиграл ЦСКА со счетом 2:5.