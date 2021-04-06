СКА проиграл ЦСКА со счетом 2:5

Петербургская команда проиграла сопернику в третий раз подряд.

В Ледовом дворце сегодня, 6 апреля, СКА проиграл ЦСКА в рамках финальном серии Западной конференции КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу соперников, это — третье поражение петербургской команды подряд.

Известно, что у соперников заброшенными шайбами отличились Антон Слепышев, Максим Мамин, Максим Шалунов, Мэт Робинсон и Константин Окулов. Среди петербуржцев авторами голов стали Евгений Тимкин и Игорь Ожиганов. В следующий раз СКА выйдет на лед 8 апреля – возможно, матч станет решающим для петербургской команды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ. Всего на счету Овечкина 33 (19+14) очка в регулярном первенстве сезона-2020/2021.