Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ

Александр Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

На стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Счет матча — 3:1 в пользу столичного клуба.

Автором третьего гола в составте «Вашингтон Кэпиталз» стал российский нападающий Александр Овечкин. Шайба стала для него 725-й в чемпионатах Национальной хоккейной лиге.

Всего на счету Овечкина 33 (19+14) очка в регулярном первенстве сезона-2020/2021.

Для того, чтобы сравняться с идущим пятым легендарным канадцем Марселем Дионном (731 гол), российскому нападающему осталось забросить шесть шайб. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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