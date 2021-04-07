Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство разрабатывает новый критерий бедности
Правительство разрабатывает новый критерий бедности. Фото: сайт Президента России

Правительство РФ рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что специалисты проанализировали меры, которые предпринимало правительство для исчезновения и бедности, и на основе их сделали положения, которые сейчас рассматривают власти.

В Правительстве заметили, что начиная с этого года теперь прожиточный минимум считается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

Кудрин сообщил, что новый прожиточный минимум будет расти быстрее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября.
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