Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство РФ рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что специалисты проанализировали меры, которые предпринимало правительство для исчезновения и бедности, и на основе их сделали положения, которые сейчас рассматривают власти.

В Правительстве заметили, что начиная с этого года теперь прожиточный минимум считается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

Кудрин сообщил, что новый прожиточный минимум будет расти быстрее.