Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство РФ рассматривает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в 2021 году нового порядка определения прожиточного минимума.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что специалисты проанализировали меры, которые предпринимало правительство для исчезновения и бедности, и на основе их сделали положения, которые сейчас рассматривают власти.
В Правительстве заметили, что начиная с этого года теперь прожиточный минимум считается через медианную зарплату и коэффициент к ней.
Кудрин сообщил, что новый прожиточный минимум будет расти быстрее.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября.