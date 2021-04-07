Курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября

Курс доллара впервые с ноября 2020 года поднялся выше 78 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля, в ходе торгов на Мосбирже. Так, к настоящему моменту курс доллара составил 77,70 рублей, курс евро – 92,39 рублей.

По мнению экспертов, рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций соединенных Штатов, а также из-за ухудшения эпидситуации в ряде стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитик предрек обвал курса доллара к концу апреля. По его словам, в середине апреля американская валюта улучшит свои позиции и достигнет максимум 75—76 рублей за доллар.