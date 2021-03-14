Аналитик предрек обвал курса доллара к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе рассказал, что в апреле ожидается курсовое проседание доллара.

По его словам, в середине апреля американская валюта улучшит свои позиции и достигнет максимум 75—76 рублей за доллар.

«Но к концу месяца его ждёт обвал почти до 70—71 рубля», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Аналитик отметил, что усиление рубля к доллару произойдёт благодаря росту цен на нефть.

По словам эксперта, укреплению рубля продолжают мешать западные санкции. Если бы не антироссийские ограничения, доллар и евро могли бы стоить 67 и 78 рублей соответственно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 5 февраля Минфин РФ будет закупать в три раза меньше валюты. При этом ранее на те же цели направили 106,3 млрд рублей — 7,1 млрд в день. Соответственно, объемы валютной закупки снизятся практически втрое.