С 5 февраля Минфин РФ будет закупать в три раза меньше валюты

Покупка валюты возобновилась в январе 2021 года, после резкого подорожания нефти. Фото: pixabay

Покупка валюты возобновилась в январе 2021 года, после резкого подорожания нефти. Фото: pixabay

С 5 февраля по 4 марта российское Министерство финансов выделит на покупку валюты 45,6 млрд рублей, то есть 2,4 млрд рублей ежедневно.

При этом ранее, с 15 января по 4 февраля, на те же цели направили 106,3 млрд рублей — 7,1 млрд в день. Соответственно, объемы валютной закупки снизятся практически втрое. В то же время дополнительные нефтегазовые доходы должны принести в федеральный бюджет по итогам февраля 47,1 млрд рублей.

Два этих фактора связаны, поскольку приобретение валюты осуществляется только на дополнительные доходы, которые поступают от продажи нефти. Средства перечисляются в Фонд национального благосостояния, но если стоимость нефти оказывается ниже установленного уровня, валюту, наоборот, продают. Напомним, что в 2021 году установленной ценой нефти является 43,3 доллара за баррель.

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