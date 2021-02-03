Россия экспортировала за границу рекордное число зерна

Экспорт зерновых культур с начала текущего сельскохозяйственного сезона составил 34,3 млн тонн. Сезон продлился с июля по январь 2020 года.

Как сообщает «Ведомости» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, количество зерна стало рекордным на 25% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

Отметим, что до этого рекорд был поставлен в сезоне 2018-2019, тогда страна за рубеж отправила 32,15 млн тонн зерна. Кроме этого, в этом году Россия экспортировала рекордные 29 млн тонн пшеницы.

Такие показатели эксперты сравнили с высоким урожаем и ростом мировых цен на зерно, а также с введением экспортных пошлин. Таким образом, спрос на российское зерно растет из-за снижения предложения у основных конкурентов, – Евросоюза и Украины.

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