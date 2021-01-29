Стало известно, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Эксперты назвали продукты, которые могут возрасти в цене в текущем году. Стоимость товаров увеличится из-за затрат у сельхозпроизводителей.

Как сообщает «Московский комсомолец», в первую очередь может подорожать зерно, что приведет к росту цен на целый ряд продуктов. Таким образом, в магазинах могут измениться цены на муку, крупу, хлеб, яйца, молоко и мясо.

Помимо этого, изменятся цены на бакалею, кондитерские изделия и консервы, считают специалисты.

Отмечается, что в 2021 году заметно возрастут в цене импортные продовольственные товары. Россияне будут больше тратить денег на приобретение чая, кофе, экзотических фруктов и овощей. Такие изменения произойдут из-за обесценивания рубля, считают аналитики рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны самые популярные продукты среди россиян в новогодние праздники.