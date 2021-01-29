Стало известно, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Стало известно, какие продукты могут подорожать в 2021 году
Продукты будут дороже. Фото: pixabay

Эксперты назвали продукты, которые могут возрасти в цене в текущем году. Стоимость товаров увеличится из-за затрат у сельхозпроизводителей.

Как сообщает «Московский комсомолец», в первую очередь может подорожать зерно, что приведет к росту цен на целый ряд продуктов. Таким образом, в магазинах могут измениться цены на муку, крупу, хлеб, яйца, молоко и мясо.

Помимо этого, изменятся цены на бакалею, кондитерские изделия и консервы, считают специалисты.

Отмечается, что в 2021 году заметно возрастут в цене импортные продовольственные товары. Россияне будут больше тратить денег на приобретение чая, кофе, экзотических фруктов и овощей. Такие изменения произойдут из-за обесценивания рубля, считают аналитики рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны самые популярные продукты среди россиян в новогодние праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аналитики подорожание продукты российский рубль цены


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский профессор, отрицавший Холокост, доставлен в больницу с приступом
Соболь и брата Навального отправили под домашний арест до 23 марта
Стало известно, какие продукты могут подорожать в 2021 году
«Пассажиравтотранс» закупит дизельное топливо на 9 млрд рублей
Байден в разговоре с Путиным призвал освободить Навального
ВГТРК назвал «дворец Путина» в Геленджике апарт-отелем
Более 55 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от Covid-19
Петербургские студенты предстанут перед судом за взятку преподавателю