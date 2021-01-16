Стали известны самые популярные продукты среди россиян в новогодние праздники

Аналитики сервиса доставки продуктов «Самокат» рассказали, что чаще всего заказывали на дом россияне во время новогодних каникул.

Оказалось, что наиболее востребованными на праздниках стали белый хлеб, вода и молоко. В десятку самых популярных товаров также вошли лапша быстрого приготовления, лимонады, мандарины, мороженое, круассан с малиной и миндалем, чипсы и яйца, передает РИА Новости.

При этом активность потребителей росла пропорционально приближению к рабочим дням: чем ближе было завершение праздников, тем больше становилось число заказов. К концу каникул этот показатель вырос почти вдвое. Кроме того, именно в праздничный период россияне особенно часто заказывали апельсиновый сок (в 4,7 раз чаще по сравнению с началом декабря) и эскимо (в 3,2 раза чаще).

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