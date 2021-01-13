Назван самый подорожавший продукт в России в 2020 году

Сахар-песок возглавил список самых подорожавших в 2020 году продуктов. Стоимость товара увеличилась на 64,54%.

Как сообщает «Интерфакс», данные об этом предоставил Росстат. В ведомстве перечислили товары, которые показали максимальное подорожание за предыдущий год. Таким образом, помимо сахара в рейтинг попало подсолнечное масло, которое взлетело на 25,91%. Также дополнили фрукты и овощи, – их цена изменилась на 17,4%. Кроме этого, подорожали крупы, яйца, макароны и хлебобулочные изделия.

В целом, продукты питания за прошлый год подорожали на 7,21%. Например, в 2019 году подорожание составило 2,75%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Теперь предельная стоимость сахара в рознице составит 46 рублей, а подсолнечного масла – 110 рублей. Закупочные цены – 36 и 95 рублей.