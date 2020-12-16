В России подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

Власти России совместно с поставщиками и ретейлерами подписали документы о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Постановления будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Об этом в среду, 16 декабря, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Отмечается, что к соглашениям примкнули производители. В дальнейшем круг участников может расшириться.

Теперь предельная стоимость сахара в рознице составит 46 рублей, а подсолнечного масла – 110 рублей. Закупочные цены – 36 и 95 рублей.

Данные соглашения начнут действовать с 20 декабря. Кроме этого, власти и ретейлеры уже заявили о снижении цен на данные продукты.

Также постановления включают в себя повышающие коэффициенты, которые могут быть включены в некоторых регионах страны. Например, Сибирь, Дальний Восток и Крайний Север. Определять сумму надбавки будут местные власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фиксированные цены на сахар и масло будут не по всей России.