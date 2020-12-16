Фиксированные цены на сахар и масло будут не по всей России

Фиксированные цены на сахар и масло будут не по всей России
Соглашение действует по всей России до Урала. Фото: Pixabay

Фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар будут введены в России до Урала, дальше на восток будут установлены поправочные коэффициенты. Об этом рассказал замглавы Минпромоторга Виктор Евтухов.

По его словам, введение таких коэффициентов связано с дорогой логистикой. Коэффициенты будут отражаться региональные различия в уровне цен на продовольствие.

Специалист также отметил в эфире «Россия 24», что цены будут «заморожены» до 1 апреля 2021 года.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин требовал не допустить ситуации, когда граждане не могут позволить себе продукты. О стоимости еды заговорили в связи с ростом цен и инфляции. Политик заявил, что нужно своевременно реагировать на негативную динамику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на подсолнечное масло хотят остановить на 95 рублях за литр у производителей и на 110 рублях в магазинах, для килограмма сахара предлагается цена в 36 и 45 рублей соответственно.

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