В России цены на масло и сахар хотят заморозить на три месяца

Ситуация может сложиться так, что производители остановят поставки продукции в магазины на территории РФ, что может привести к нехватке сахара и подсолнечного масла. Фото: pixabay

Ситуация может сложиться так, что производители остановят поставки продукции в магазины на территории РФ, что может привести к нехватке сахара и подсолнечного масла. Фото: pixabay

В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. Соответствующие меры планируются для сдерживания роста стоимости продовольствия.

Так, с 1 января до 1 апреля 2021 года цены на подсолнечное масло хотят остановить на 95 рублях за литр у производителей и на 110 рублях в магазинах, сахар — на 36 и 45 рублях за один килограмм соответственно.

Как сообщили «Известия», новую договоренность собираются закрепить в форме соглашения между компаниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продовольствие. Он заявил, что торговые сети не должны наживаться на людях при формировании цен.