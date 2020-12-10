Мишустин призвал принять меры для сдерживания цен на продовольствие

Необходимо принять меры для сдерживания цен на продукты. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, правительство недооценило риски, что позволило пустить ситуацию на самотек. Мишустин также призвал профильные ведомства начать работу с крупными торговыми сетями для установления причин подорожания продуктов в РФ.

Как сообщил ТАСС, премьер подчеркнул, что правительство еще осенью обратило внимание на рост стоимости продуктов по стране. Ряд специалистов назвали данное явление сезонным фактором, однако ситуация так и не улучшилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной роста цен на продукты в России является попытка подогнать внутренние цены под мировые. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.