Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания

Владимир Путин отметил, что в России наблюдается ухудшение социально-экономической обстановки. Фото: Администрация президента

Владимир Путин отметил, что в России наблюдается ухудшение социально-экономической обстановки. Фото: Администрация президента

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему в стране поднялись цены на ряд продовольственных продуктов.

По словам главы государства, причиной роста цен на продукты является попытка подогнать внутренние цены под мировые, передает ТАСС.

Путин отметил, что в России наблюдается ухудшение социально-экономической обстановки. Он признал, что доходы в этом году действительно снизились.

«Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, однако что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?», — сказал президент.

Лидер призвал властей незамедлительно решить проблему с повышением цен на продукты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания.