Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания

Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания
Владимир Путин отметил, что в России наблюдается ухудшение социально-экономической обстановки. Фото: Администрация президента

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему в стране поднялись цены на ряд продовольственных продуктов.

По словам главы государства, причиной роста цен на продукты является попытка подогнать внутренние цены под мировые, передает ТАСС.

Путин отметил, что в России наблюдается ухудшение социально-экономической обстановки. Он признал, что доходы в этом году действительно снизились.

«Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, однако что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?», — сказал президент.

Лидер призвал властей незамедлительно решить проблему с повышением цен на продукты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин продукты рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России изменили порядок выдачи больничного с 14 декабря
Путин объяснил рост цен на базовые продукты питания
Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19
Россиянин умер после заражения двумя штаммами COVID-19
Власти Украины объявили о введении строгого карантина с 8 января 2021 года
Бездомные в Петербурге смогут получать детские пособия
В Петербурге установлен антирекорд по суточной госпитализации пациентов с ...
СК завел два уголовных дела на три бара в Петербурге, работавших после 23 часов