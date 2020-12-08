Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания

Экономист предупредил о рекордном подорожании продуктов питания
"Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта", - заявил Узун. Фото: pixabay

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил, что мир в ближайшее время ждет рекордный взлет цен на продукты питания.

Эксперт объяснил, что пандемия сократила доходы людей в среднем на 10%, а продукты продолжат дорожать и в следующем году. В связи с этим мир «приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы». Бедные слои населения уже сейчас тратят на продовольствие до половины своего дохода.

При этом экономист добавил, что у России есть достаточное количество ресурсов для победы над мировым продовольственным кризисом. В связи с этим жителей РФ, скорее всего, глобальные изменения на рынке продуктов питания не коснутся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой фактор будет тормозить российскую экономику в восстановлении после коронавирусного кризиса.

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