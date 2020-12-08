Эксперты озвучили фактор торможения экономики России после кризиса

Специалисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» озвучили один из факторов, тормозящих восстановление российской экономики после коронавирусного кризиса.

Экономисты говорят о «чрезвычайно консервативных» расходах. По прогнозам аналитиков, в 2021 году непроцентные расходы бюджета страны снизятся на 2-3% ВВП по сравнению с текущим годом. Старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics заявил, что экономический рост России в 2021-м может потерять до 1% ВВП, передает РБК.

Эксперты Альфа-банка утверждают, что в предстоящем году власти страны могут сократить номинальные расходы из бюджета на 5%, что составляет около 1,1 трлн рублей. В целом, Россия тратит меньше средств на восстановление после пандемии и вызванного ею кризиса, чем ведущие государства мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20% россиян планируют продолжать работать после выхода на пенсию.