Каждый пятый россиянин планирует работать после выхода на пенсию

Большинство россиян вынуждены работать или подрабатывать после выхода на пенсию из-за нехватки денег. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Большинство россиян вынуждены работать или подрабатывать после выхода на пенсию из-за нехватки денег. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Опрос, проведенный среди россиян ВЦИОМ, показал, что 22% жителей страны намерены продолжать работать после выхода на пенсию.

При этом большинство респондентов (70%) — россияне допенсионного возраста, — не могут ответить точно, будут ли работать после достижения пенсионного возраста, так как не знают, какими будут обстоятельства. Лишь 7% жителей России планируют оставить карьеру после выхода на пенсию.

Интересно, что 23% участников опроса при этом сочувствуют работающим пенсионерам — чаще всего это люди в возрасте 18-24 лет (30%). 74% опрошенных объясняют, что работать на пенсии вынуждает недостаточный размер социальных выплат. Кроме того, 45% респондентов считают, что если пожилой человек хочет продолжать работать, не стоит ему запрещать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более чем 4 млн россиянам запретили выезжать за границу из-за долгов.