4,1 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

4,1 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Падение доходов зафиксировано в большинстве стран мира. Фото: pixabay.com

За год их количество выросло на 20%.

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу, так как накопили много долгов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.

Отмечается, что за 2020 год на 20% увеличилось количество граждан, которые не могут рассчитаться с долгами. Годом ранее таковых было 3,4 миллиона человек. Скорее всего, причиной стала пандемия коронавируса – некоторые граждане потеряли работу или перестали бояться невыезда за границу, так как многие страны сейчас не доступны для россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти полмиллиона петербуржцев проверили информацию о своих долгах. Наибольшее количество посещений электронного сервиса традиционно ожидается в декабре.

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