В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность резкого падения курса рубля из-за ситуации в Донбассе. Он заявил, что в России стабильная ситуация, а курс рубля под контролем.

Эксперты гадают, до какого уровня санкции могут понизить рубль. При плохих обстоятельствах доллар может вырасти до 80 руб./$, в случае сохранения нынешнего положения он будет стоить больше 70 руб./$

Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат ситуацию под контролем», —

В этот же день курс евро поднялся выше 90 рублей, а курс доллара почти 80 рублей впервые с конца прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России.