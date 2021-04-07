В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России

В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России. Фото: kremlin.ru

В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России. Фото: kremlin.ru

Решение Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских госучреждений и компаний вызывает удивление. С такой же проблемой столкнулись университеты России, ведь у них госфинансирование.

Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и Владимир Путин сервисом не пользовался. Другое дело международные контакты, которые организовывали другие государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков В ограничении доступа к Zoom не видит ничего страшного, так как в России есть альтернативы, сообщил он. Госструктурам придётся пользоваться альтернативами, не исключено, что и российскими, над которыми идут разработки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России.