В Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России

В Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России
Сейчас подтверждение об ограничении доступа есть только со стороны одного регионального дистрибьютора сервиса. Фото: pixabay

Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила продажу доступа к сервису Zoom госучреждениям и госкомпаниям России и стран СНГ. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

По его словам, пока такая информация поступила лишь от одного регионального дистрибьютора. Башкин выразил надежду, что до ограничений все же не дойдет.

Как сообщили «РИА Новости», сенатор отметил, что в связи с такой ситуацией России необходимо активнее заниматься вопросами, касающимися кибербезопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возможен вариант, когда Zoom разработает дополнительный продукт для государственного сектора.

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