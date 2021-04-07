В Невском районе автомобили через день тормозят проезд трамваев

В Петербурге в Невском районе на улице Братьев Грибакиных, где находится трамвайный парк, и есть действующие рельсы, припаркованные автомобили зачастую останавливают движение общественного транспорта. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы находится действующая трасса трамваев по маршруту, там же они и заезжают в сам парк.

Так вот, отмечается, что чуть ли не ежедневно припаркованные здесь же машины останавливают трамвайное движение.

Очевидец происходящего предположил, что люди так поступают из-за невнимательности, наглости или простого безразличия граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Приморском районе недалеко от станции метро Пионерская на Коломяжском проспекте появилась трещина асфальтобетонного покрытия, при этом разлом произошел у строящегося торгового центра.