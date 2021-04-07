В Приморском районе треснул асфальт, строящийся торговый центр проседает в бездну

В Приморском районе треснул асфальт, строящийся торговый центр проседает в бездну
Треснул асфальт. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе недалеко от станции метро Пионерская появилась трещина асфальтобетонного покрытия, при этом разлом произошел у строящегося торгового центра. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы на Коломяжском проспекте рядом со строящемся торговым центром возникла длинная трещина.

Возникла длинная трещина. Фото: «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга»

Очевидцы утверждают, что выглядет все так, будто ТЦ проседает в бездну. Те, кто знает этот район в комментариях пишут, что неподалеку расположен Торгово-развлекательный центр «Сити Молл», плюс ТЦ «Купеческий двор», а также продовольственный магазин «Ашан».

Местные жители утверждают, что еще один центр здесь явно лишний и, судя по всему, асфальт просто не выдержал.

Петербуржцы жалуются, что район особенно застроили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге многострадальная Ситцевая улица вновь в ямах. Дождь смыл недавний труд асфальтобетонщиков.

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