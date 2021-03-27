Не продержался и трёх дней: в Петербурге дорога на Ситцевой улице вновь требует ремонта

Ситцевая вновь в ямах и ухабах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ситцевая вновь в ямах и ухабах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге многострадальная Ситцевая улица вновь в ямах. Дождь смыл недавний труд асфальтобетонщиков. Об этом сообщает «78 канал».

Вот уже несколько лет жители Ситцевой улицы не сдаются в борьбе за ровную дорогу на этом несчастном участке, где каждый день застревают десятки машин.

После сюжета на телевидении улицу заставили спецтехникой. Дорожники откачали воду и подсыпали многочисленные ямы.

Однако, как утверждают местные жители, уже сегодня асфальтовую крошку из ям частично выбили.

Таким образом ремонт Ситцевой улицы не сохранился и трёх дней.

Как и ожидалось, заполнение ухабов асфальтовой крошкой в сочетании с дождём привело к уничтожению каких-либо «работ» на отрезке улицы от Стародеревенской до Планерной.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге участок Лесного проспекта отремонтировали почти за 64 млн рублей.