Участок Лесного проспекта отремонтировали почти за 64 млн рублей

В Северной столице завершился ремонт нескольких улиц города. Несколько проспектов Петербурга получили новое дорожное покрытие. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

На участке Суздальского проспекта от улицы Симонова до Выборгского шоссе длиной 1,6 км работы провел АО «ВАД». Подрядная организация отремонтировала дорожное покрытие на площади 20,11 тыс. кв. метров. Стоимость работ составила 31,89 млн рублей.

Кроме этого, Работы на участке Лесного проспекта от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта длиной 1,32 км выполнило ООО «СК «Орион плюс». Стоимость составила 63,82 млн рублей.

Также завершился ремонт участка улицы Первого Мая от Гостилицкой улицы до Широкой улицы длиной 0,35 км. Работы провело ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Подрядная организация отремонтировала дорожное покрытие на площади 1,04 тыс. кв. метров. Стоимость работ составила 3,99 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта с 7 по 8 ноября из-за фестиваля «Чудо света».