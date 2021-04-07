В петербургский штаб Навального пришли с обыском

В петербургский штаб Навального пришли с обыском
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Полиция изъяла агитационные листовки.

В офисе петербургского штаба Алексея Навального сегодня, 7 апреля, прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в здание на Вознесенском проспекте, об этом сообщает «Фонтанка».

Глава штаба Ирина Фатьянова рассказала, что к ним пришли восемь полицейских. Они заявили, что ищут экстремистскую литературу и изъяли агитационные листовки. Также сотрудники правоохранительных органов подозревают, что в штабе находятся участники зимних несогласованных митингов.

Пока непонятно, каковы последствия обыска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре. Блогер уверяет, что его температура тела составляет 38,1. Несмотря на это, он продолжает голодать.

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