В петербургский штаб Навального пришли с обыском

Полиция изъяла агитационные листовки.

В офисе петербургского штаба Алексея Навального сегодня, 7 апреля, прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в здание на Вознесенском проспекте, об этом сообщает «Фонтанка».

Глава штаба Ирина Фатьянова рассказала, что к ним пришли восемь полицейских. Они заявили, что ищут экстремистскую литературу и изъяли агитационные листовки. Также сотрудники правоохранительных органов подозревают, что в штабе находятся участники зимних несогласованных митингов.

Пока непонятно, каковы последствия обыска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре. Блогер уверяет, что его температура тела составляет 38,1. Несмотря на это, он продолжает голодать.