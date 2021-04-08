Диетолог заявила о необходимости ежедневного употребления бананов

Она отметила, что бананы полезны сразу в нескольких случаях.

Диетолог рассказала о полезных свойствах банана. Плоды, например, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и позитивно влияют на здоровье внутренних органов. Чтобы чувствовать себя лучше, стоит есть бананы каждый день, считает специалист.

В среднем плоде содержится довольно много калия, а также витамины C и B6. В бананах присутствует резистентный крахмал, благодаря которому человек может подавить аппетит, что сказывается на фигуре. Также плоды способны снизить артериальное давление, бороться с изжогой и язвой. Диетолог убеждена, что бананы должны быть в каждом рационе – это позволит оставаться здоровыми как можно дольше и избежать ряда проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников заявил, что бананы полезны для диабетиков. Он назвал несколько продуктов, которые помогают снизить риск развития заболевания.