Спасатели прибыли к месту ДТП в Купчино

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Авария произошла на пересечении улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.

По предварительной информации, один из участников ДТП ехал с высокой скоростью и пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора.

«Две легковушки столкнулись на перекрёстке Купчинской и Ярослава Гашека. Все службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и полиция. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улиц Белградской и Турку в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.