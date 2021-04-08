Спасатели прибыли к месту ДТП в Купчино

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное ДТП.
Авария произошла на пересечении улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.
По предварительной информации, один из участников ДТП ехал с высокой скоростью и пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора.
«Две легковушки столкнулись на перекрёстке Купчинской и Ярослава Гашека. Все службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
На место происшествия прибыли скорая и полиция. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улиц Белградской и Турку в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.