«Британский» штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США

Американские специалисты считают, что британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в стране. Об этом заявила глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

По ее словам, вариант В.1.1.7 на сегодняшний день является самой распространенной из тех разновидностей, которые циркулируют в США, сообщает CNN.

По данным CDC, в США уже 16 275 случаев заражения этой разновидностью COVID-19.

Предполагается, что эта мутация ускоряет распространение вируса, но не делает его более стойким к антителам и не осложняет течение болезни. Однако ученые продолжают следить за его развитием, чтобы получить более точные данные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID-19 в мире вновь набирает обороты, в России осенних показателей не ждут.