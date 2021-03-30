COVID-19 в мире вновь набирает обороты, в России осенних показателей не ждут

Эпидемиологическая обстановка в мире из-за новой коронавирусной инфекции вновь ухудшается. В России специалисты полагают, что в стране, несмотря на колебание заболеваемости, показателей осеннего пика ждать не стоит.

В ряде стран продлевают режим ЧС и возвращаются к более строгим ограничениям. Так, ограничения ужесточают в Турции. Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, на территории всей Турции действует комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, власти решили ввести ограничения на проведение традиционных ифтаров и сухуров — утренних и вечерних трапез.

В России уже заявили: в стране возможны колебания заболеваемости по COVID-19 от суток к суткам, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что сезонные вирусы отлично себя чувствуют в прохладной влажной весенней погоде, для которой характерны перепады температуры. При этом Пшеничная добавила: в стране наметился четкий тренд на снижение заболеваемости, но соблюдать меры безопасности по-прежнему необходимо.

В мире также продолжается массовая вакцинация населения. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в чем проблема вакцины AstraZeneca. Исследователи обратили на нее пристальное внимание после того, как у пациентов, сделавших прививку этим препаратом, начинались проблемы со здоровьем. Как отметил Гинцбург, AstraZeneca – самый дешевый препарат на рынке. Его начали массово закупать в самом начале вакцинации, когда препарат еще не был доработан.

К слову Всемирная организация здравоохранения продолжает искать источник коронавируса. Эксперты, хоть и не спешат делать преждевременных выводов, вновь допустили, что распространение инфекции началось с рынка морепродуктов в Ухани.